Marotta sfida Conte per il post Dumfries: colpo a sorpresa

Il calciomercato dell’Inter può intrecciarsi con quello di Antonio Conte: pista francese per il nuovo terzino

Archiviato il bel successo sul Napoli che ha di fatto regalato nuove speranze nella corsa scudetto alle inseguitrici, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla vigilia della delicata sfida contro il Monza.

I nerazzurri vogliono trovare continuità in campionato, prima di arrivare al match clou di questa seconda tranche stagionale: la finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in tal senso Beppe Marotta lavora senza sosta per pianificare le mosse che muteranno la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. Tra queste pare inevitabile la cessione di Denzel Dumfries, a giugno, che porterà nelle casse della ‘Beneamata’ una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro: plusvalenza notevole, visto che l’olandese è arrivato a Milano per meno della metà. Adesso, però, nella moltitudine di profili sondati per rimpiazzare l’ex PSV tra sei mesi, uno in particolare sembra stuzzicare Marotta e Ausilio che rischiano di incrociare un grande ex come Antonio Conte sulla loro strada. L’ex commissario tecnico, dopo aver riportato al successo l’Inter, si è trasferito a Londra e nonostante il contratto in scadenza pianifica i prossimi colpi di spessore per gli ‘Spurs’.

Inter-Tottenham, duello per il nuovo terzino

Perchè sia l’Inter che il Tottenham hanno posto nel mirino Vanderson, laterale brasiliano in forza al Monaco.

Il 21enne di Rondonòpolis ha firmato con la società monegasca per circa 10 milioni di euro, un anno fa. Adesso, però, la situazione pare cambiata. Il terzino è stato uno dei migliori negli ultimi mesi e adesso su di lui, come anticipo, si starebbero per muovere Inter e Tottenham, interessatissime per giugno. Trattare con il Monaco non sarà però semplice, perchè la richiesta potrebbe sfiorare tranquillamente almeno i 20 milioni di euro. Vanderson, in questa stagione tra Ligue 1 e coppe europee, ha collezionato già 24 presenze complessive con 2 assist vincenti.