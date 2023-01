“E’ un altro giocatore”: Allegri e la Juve cambiano idea

La Juventus è ripartita alla grande dopo la sosta per il Mondiale, inanellando un’altra vittoria e piazzandosi in terza posizione in classifica

I bianconeri si apprestano ad affrontare la sfida casalinga contro l’Udinese in programma domani allo Juventus Stadium.

Allegri ha commentato il momento di forma della sua squadra nella conferenza pre partita e ha poi incentrato le sue parole sul rendimento di alcuni giocatori. Uno di loro in particolare ha trovato grandi conferme in questa stagione, periodo in cui tra l’altro è stato più volte accostato a molte squadre, soprattutto dei campionati esteri.

Allegri consacra Kean, non si muove da Torino

Moise Kean è arrivato in prestito dall’Everton e la Juventus si prepara a sborsare i restanti 28 milioni per onorare l’obbligo di riscatto pattuito due anni fa.

Circa 7 milioni erano già stati saldati per le stagioni 21 e 22, mentre la parte più sostanziosa verrà diluita in 3 fasi. Mister Allegri, durante la conferenza pre Udinese, ha chiarito la sua posizione nei riguardi di Kean e, soprattutto, precisato l’importanza dell’attaccante per il futuro della Juventus: “Si è presentato bene quest’anno, è dimagrito 6 chili dall’anno scorso. Ha una testa diversa, sta crescendo e maturando, ha una presenza più pesante in campo. Indipendentemente dal giocare bene o dal giocare male, che può capitare, ora gioca partite diverse dall’anno scorso. È un giocatore che è cresciuto molto”. Il tecnico toscano quindi ha tutta l’intenzione di puntare sul nazionale italiano, maturato indubbiamente molto rispetto alla sua ultima parentesi italiana. In 19 partite ufficiali Moise Kean ha siglato 5 gol, due dei quali nell’ultima uscita pre Mondiale della Juventus contro la Lazio.