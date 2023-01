Allegri pronto a tutto, Kean sacrificato

La Juventus continua a vincere in campionato, ma un pensiero va sempre al calciomercato estivo e ai movimenti futuri, sia in entrata che in uscita

Max Allegri può sorridere grazie alle prestazioni dei suoi ragazzi, che con la vittoria di ieri sono arrivati a 34 punti in classifica occupando la terza posizione.

I bianconeri però non distolgono l’attenzione dagli obiettivi di mercato e, anche se siamo ancora lontani, già si pianificano le mosse per il prossimo giugno. Questa estate infatti la Juventus dovrà onorare l’obbligo di riscatto inserito nel prestito che ha portato Moise Kean alla Cortinassa dall’Everton. Allegri però ha un piano ben preciso per portare a Torino uno dei suoi pupilli e – non è un segreto – sarebbe disposto a tutto pur di acquisire il cartellino del talento internazionale.

Dani Olmo non tramonta, al Lipsia piace Kean

Dani Olmo è uno degli obiettivi dichiarati di Max Allegri e della Juventus. Con il contratto in scadenza nel 2024, i trequartista spagnolo potrebbe essere ceduto nella finestra estiva per monetizzare, o comunque per trovare scambi di un certo peso.

La Juventus in estate avrà l’obbligo di riscattare Moise Kean dall’Everton per una cifra complessiva intorno ai 35 milioni, saldata in parte nelle due stagioni precedenti e di cui 28 milioni andranno sborsati a giugno. Allegri sembra intenzionato a inserire l’attaccante come contropartita tecnica, che sarebbe molto gradita al Lipsia. In questa stagione Dani Olmo ha figurato in 18 gare ufficiali tra club e nazionale, mettendo a segno 3 gol e contribuendo ad altri 4 grazie ai suoi assist. Moise Kean invece, nelle 19 gare disputate quest’anno, ha marcato per 5 volte la porta avversaria. I due sono ancora molto giovani e indubbiamente costituiscono una garanzia per entrambe le compagini, così non sarà difficile trovare un accordo che possa soddisfare sia la Juventus, che il Lipsia attualmente terzo nella Bundesliga tedesca.