Cristiano Ronaldo non può debuttare: ecco cosa sta accadendo

Con l’annuncio ufficiale, e con una presentazione da stella, termina ufficialmente l’avventura di Cristiano Ronaldo in Europa.

Cristiano Ronaldo, dopo la conclusione della sua avventura in Inghilterra con il Manchester United, ha deciso di salutare l’Europa.

Il cinque volte pallone d’oro, infatti, è da pochi giorni diventato ufficialmente un calciatore dell’Al-Nassr, che lo ha accolto con una presentazione da grande stella. I tifosi sauditi, però, dovranno ancora aspettare prima di vedere il numero sette incantare nella Lega Saudita Professionistica. Cristiano Ronaldo, infatti, non potrà essere presente nella gara contro l’Al Tesee.

Ronaldo non ancora tesserato: troppi stranieri in squadra

Come detto, l’avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr potrebbe slittare di qualche giorno.

Il club saudita, infatti, stando a quanto riportano da Riad, non ha potuto procedere con il tesseramento del fenomeno portoghese per via dei troppi stranieri presenti in squadra. L’Al-Nassr, quindi, si troverà costretto a cedere almeno uno di questi calciatori per poter utilizzare Ronaldo il prima possibile. Il maggiore indiziato, stando a quanto trapela dal club, è Jalaluddin Masharipov che, curiosamente, è il calciatore che indossava la maglia numero sette prima dell’arrivo di CR7. Una fonte interna al club, ha confermato la trattativa per la cessione di un proprio calciatore, dichiarando che “ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri, ma non sono ancora nella fase conclusiva”. Insomma, i tifosi sauditi dovranno avere ancora un pò di pazienza prima di poter ammirare il fuoriclasse portoghese, con il club al lavoro per cercare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.