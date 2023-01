Panchina in bilico: testa a testa Tuchel-Luis Enrique

Panchina in bilico nel top club e società che inizia a guardarsi intorno per il possibile sostituto: testa a testa Tuchel-Luis Enrique

Il 2023 per molte squadre è iniziato nel peggiore dei modi. Sconfitte o risultati deludenti che tornano a mettere in discussione la posizione di alcuni allenatori. Il ruolino di marcia del Barcellona di Xavi fino ad ora sicuramente non è dei migliori e la partita di ieri in Copa del Rey sicuramente è stata la dimostrazione di una squadra ancora in difficoltà.

Infatti contro l’Intercity, squadra di terza divisione spagnola, la squadra catalana ha pareggiato nei 90 minuti regolamentari per 3-3, vincendo poi 3-4 nei tempi supplementari con un gol di Ansu Fati. Così la società spagnola inizia a ragionare sul futuro in panchina e due sono gli allenatori in lizza per il posto in panchina.

Barcellona, Xavi in bilico: Tuchel o Luis Enrique per la panchina

Il Barcellona continua a deludere in questa stagione. Il club blaugrana dopo la delusione dell’eliminazione in Champions League fatica a tornare ad alti livelli. La partita di ieri in Copa del Rey potrebbe esserne così la dimostrazione.

Il futuro di Xavi in panchina potrebbe così essere in bilico, nonostante un contratto fino al 2024. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, qualora dovesse essere sostituito Xavi sarebbero due i nomi in cima alla lista del Barcellona. I primi due sarebbero Tuchel e Luis Enrique, ex allenatore del Chelsea e della Nazionale spagnola, al momento senza squadra.