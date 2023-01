Conte crolla subito nel 2023 e sbotta: cosa ha detto dopo il ko

La Premier League ha già riaperto i battenti dal 26 dicembre e la prima partita del 2023 per il Tottenham è stata una disfatta

Il Tottenham di Antonio Conte ha cominciato molto male questo 2023, perdendo in casa per 2-0 contro l’Aston Villa con le reti siglate da Buendia e Douglas Luiz. Dopo il pareggio esterno contro il Brentford ci si aspettava una reazione ben più incisiva e netta dagli Spurs, che hanno obiettivi importanti per questa stagione.

Domani il Liverpool affronterà proprio il Brentford in una trasferta ostica che, in caso di esito positivo per i Reds, risucchierebbe il Tottenham fuori dalla zona Europa. L’allenatore pugliese, come ovvio che sia, non ha gradito molto la prestazione dei suoi ragazzi.

Conte:”Non abbiamo giocatori creativi”

A seguito dell’errore di Lloris il Tottenham si è trovato in svantaggio, poi raddoppiato dalla fantasia di Douglas Luiz.

Nelle ultime 3 partite casalinghe i londinesi si trovano quindi a dover digerire la seconda sconfitta: Non abbiamo molti giocatori creativi nella nostra squadra – ha commentato Conte nel post partita – sicuramente oggi è stato davvero difficile trovare spazio nel primo tempo. Sono sicuro che se non prendevamo il gol, avemmo invece vinto la partita, il gol che abbiamo preso ci ha ucciso in fiducia. Queste le parole del mister davanti ai microfoni della BBC: “Il campionato sarà molto difficile per noi. Voglio essere onesto, voglio essere molto chiaro. L’ho detto al club, ho detto le mie opinioni. I tifosi meritano il meglio. Forse la quinta posizione è il meglio. Forse la 6a, 7a, 5a o 4a è il meglio”.

Certamente parole poco rassicuranti per i tifosi del Tottenham, che con Conte speravano di ambire a qualcosa di più e, soprattutto, di trovare una continuità di risultati. La prossima partita in casa del Crystal Palace sarà decisiva per stabilire il percorso degli Spurs.