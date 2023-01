Rebus Lukaku per l’Inter: doppia opzione per l’attacco

Il futuro di Romelu Lukaku è un vero rebus per l’Inter, che dovrà capire come tornerà in campo il bomber: doppia opzione in caso di addio

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è stato forse tra i più grandi flop in Serie A fino ad ora. L’attaccante belga infatti è stato vittima di diversi infortuni e ricadute, che non l’hanno quasi mai messo a disposizione di Inzaghi. In metà stagione infatti Lukaku ha giocato solo 5 partite tra campionato e Serie A, segnando comunque due gol.

A gennaio il belga dovrebbe tornare stabilmente in campo con l’Inter e qui verrà valutata la sua forma e le sue prestazioni nella seconda parte di stagione, per capire se sarà possibile riscattarlo dal Chelsea a fine anno. Nel frattempo i nerazzurri iniziano a guardarsi intorno e trovano due alternative per l’attacco.

Calciomercato Inter, incognita Lukaku: Thuram o Zapata per sostituirlo

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere una vera incognita per l’Inter. La priorità dei nerazzurri continua a essere quella di confermare il belga anche per la prossima stagione, cercando di riscattarlo dal Chelsea. Ma qualora non fosse possibile i nerazzurri dovranno avere delle alternative.

La prima potrebbe essere Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach sul quale i nerazzurri sono in pressing per cercare di trovare un accordo per la prossima stagione, visto che a gennaio il contratto i tedeschi scadrà. L’alternativa invece potrebbe essere il ritorno di fiamma per Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta già in passato accostato all’Inter. Due ottime alternative, ma Romelu Lukaku rimane la scelta numero uno per l’attacco di Simone Inzaghi anche per la prossima stagione.