Pioli al sicuro: un nuovo portiere per il Milan

Un nuovo portiere per il Milan: si tratta di Devis Vásquez. Il classe ’98 domani in Italia per le visite mediche

Il Milan ingaggia un nuovo portiere: il club rossonero corre ai ripari per le precarie condizioni fisiche di Maignan. Dal Paraguay arriva il classe ’98 Devis Vásquez.

Paolo Maldini pesca in Paraguay un nuovo portiere per il Milan: si tratta del classe ’98 colombiano Devis Vásquez, ingaggiato a titolo definitivo dal Club Guaraní. Nelle prossime ore il giovane estremo difensore sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito, salvo aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra solo il 10 gennaio, dunque dopo le partite con Salernitana e Roma.

Un’operazione attuale e di prospettiva: non solo un modo per cautelarsi viste le condizioni fisiche di Mike Maignan, ma anche – e soprattutto – un colpo di prospettiva. E potrebbe non essere finita qui, dato che il Milan potrebbe ingaggiare anche un altro portiere nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, Vásquez nuovo portiere: domani le visite

Da tempo, infatti, il Milan è sulle tracce di Marco Sportiello, classe ’92 ai margini del progetto tecnico dell’Atalanta. Ci sarebbe anche un accordo di massima tra rossoneri ed estremo difensore, ma bisogna trovare l’intesa con l’Atalanta che, ad ora, non sembra essere intenzionata a fare sconti sul prezzo del cartellino.

Sportiello, e non solo: nel mirino del Milan c’è anche Alessio Cragno, di proprietà del Cagliari, ma in forza al Monza che però gli ha sempre preferito Di Gregorio. Sullo sfondo l’ipotesi Sommer, ingaggiabile a parametro zero in vista della prossima stagione. Insomma, il Milan cerca sicurezza in porta, tenendo conto delle condizioni del polpaccio di Maignan e del rendimento non esaltante di Tatarusanu e Mirante.