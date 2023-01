Brutte notizie per il Milan: doppio problema per Pioli

Brutte notizie dall’infermeria per Stefano Pioli: due assenze per il Milan a tre giorni dal ritorno in campo

Mercoledì il Milan sarà di scena allo stadio Arechi di Salerno per il match valevole per la sedicesima giornata di campionato. Per l’occasione mancheranno due pedine fermatesi nelle scorse ore.

Stefano Pioli è in ansia per le condizioni di due giocatori: Fodè Ballo-Tourè e Ante Rebic si fermano a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A, con i rossoneri che mercoledì faranno visita alla Salernitana. Non una bella notizia per il tecnico del Milan dopo le sconfitte nelle amichevoli invernali con Arsenal, Liverpool e Psv Eindhoven.

Le ultime tegole dall’infermeria limiteranno ulteriormente il ventaglio di scelte di Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni. Il Diavolo è atteso da un vero e proprio tour de force: dopo il match in terra campana, il Milan ospiterà la Roma. Poi, ancora in infrasettimanale, la gara di Coppa Italia con il Torino a San Siro prima della trasferta a Lecce e la finale di SuperCoppa Italiana con i cugini dell’Inter.

Milan, due infortuni preoccupano Pioli

Due, in particolar modo, le defezioni per Stefano Pioli in vista della sfida di mercoledì con la Salernitana: all’Arechi mancheranno sia Fodè Ballo-Tourè che Ante Rebic. Il primo è alle prese con una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un infortunio che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento di stabilizzazione chirurgica nella giornata di domani.

L’attaccante croato, invece, deve fare i conti con una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno nuovamente valutate tra una settimana. Dunque, entrambi salteranno le prossime due partite di campionato, ma c’è il concreto rischio che saltino anche la partita del 18 gennaio con l’Inter.