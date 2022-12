Il Milan ha trovato il sostituto di Leao: 40 milioni e ‘sgarbo’ all’Inter

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao ma è già pronto il sostituto: sorpasso sull’Inter

Il Milan sta lavorando in chiave mercato per cercare di portare a termine almeno un colpo durante la sessione di gennaio.

I rossoneri devono guardarsi le spalle dagli assalti delle big ai due gioielli, Theo Hernandez e Rafael Leao. Quest’ultimo soprattutto è uno dei più ambiti nel panorama europeo ma il Milan h tutte le intenzioni di rinnovarlo e renderlo un leader del club. Qualora arrivasse, però, un’offerta irrinunciabile, la società sarebbe costretta a valutarla seriamente. Ecco perché il Milan sta seguendo anche altri profili per sostituire l’eventuale partenza del portoghese. Paolo Maldini è sempre attento e vigile sui giovani e vuole dare continuità al percorso iniziato ormai due anni fa. Uno dei nomi caldi è il giovanissimo Antonio Nusa, classe 2005 norvegese.

Milan, se parte Leao può arrivare il gioiello del Brugge

Antonio Nusa è uno dei giovani talenti più interessanti in Europa. Ancor 17enne, il norvegese gioca come ala sinistra nel Club Brugge con cui già ha fatto tre apparizioni in Champions League.

Molti lo considerano il nuovo Neymar, soprattutto per talento e colpi. L’agente potrebbe pensare di offrirlo al Milan come sostituto di Rafael Leao. Il Brugge, che pochi mesi fa ha ceduto Charles De Ketelaere ai rossoneri, valuta Nusa 40 milioni di euro.

|TOP 4| Antonio Nusa (17) Club Brugge🇧🇪- EI/ED Muy habilidoso y desequilibrante. Técnicamente sobrado y muy agil para regatear defensores Goleador ya en partido de Champions League Ganando minutos y experiencia en el primer nivel |VALOR DE MERCADO|:4.5M pic.twitter.com/dhL8507LtX — Fútbol Nórdico (@NordicFotboll) December 18, 2022

I rapporti tra Milan e Brugge, dopo l’affare estivo, sono in ottimi rapporti e potrebbero mettere in piedi una nuova trattativa. Anche l’Inter ha messo gli occhi su Nusa ma il Milan sembra in vantaggio per il gioiellino norvegese.