Mercato da pazzi: ha ‘castigato’ il Milan e può finire all’Inter

Un duello tra Milan e Juventus per Noni Madueke, giovane e talentuoso attaccante del Psv, autore di una doppietta nell’amichevole vinta con i rossoneri

Talento di assoluto spessore del Psv, Noni Madueke ha stregato il Milan e non solo. Doppietta ai rossoneri, ma su di lui ci sono anche gli occhi della Juventus, interessata al giocatore classe 2002.

Un possibile colpo di prospettiva per le big italiane: Milan e Juventus hanno già adocchiato Noni Madueke, esterno offensivo classe 2002. Inglese, di proprietà del PSV, ha realizzato una doppietta nell’amichevole di fine anno vinta contro i rossoneri. In questa stagione, ha giocato sei partite tra campionato ed Europa League, segnando anche un gol in Eredevisie.

Legato al club di Eindhoven da altri due anni e mezzo di contratto, ha stregato contro il Milan che ora, dopo il ko in amichevole, potrebbe tentare l’assalto al giocatore di origini nigeriane, già stella dell’Inghilterra Under 21. Milan, ma non solo: anche la Juventus potrebbe puntare su di lui, soprattutto se Angel Di Maria a fine stagione dovesse salutare i colori bianconeri.

Calciomercato Milan, sfida con la Juventus per Madueke

Occhio, però, anche al possibile inserimento da parte dell’Inter. Del resto, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, ha buoni rapporti con i dirigenti del PSV, come testimoniato dall’affare che ha portato all’Inter l’esterno olandese Denzel Dumfries.

La valutazione di Noni Madueke, passato per i settori giovanili di Crystal Palace e Tottenham prima di passare al PSV, oscilla tra i quindici ed i venti milioni di euro, ma chiaramente è destinata a salire se il rendimento del classe 2002 dovesse mantenersi costante nel corso dei prossimi mesi.