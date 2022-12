Lo United fa sul serio per il talento azzurro: Juve e Milan avvisate

Il calciomercato è pronto a partire con la sua sessione invernale, ma i top club europei sono già concentrati al mercato per la prossima stagione.

Il calciomercato è pronto a riaprire i battenti, con le società pronte a regalare qualche tassello ai rispettivi allenatori in modo da rinforzare la rosa.

Molti top club europei, però, sono già proiettati al futuro, e stanno cercando calciatori di qualità da inserire in rosa il prossimo mercato estivo, in vista della prossima stagione. Tra le società più attive in questo senso troviamo il Manchester United, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Ten Hag. Dopo aver perso il principale obiettivo Gakpo, finito al Liverpool, i red devils sembrano già aver individuato l’alternativa giusta per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Perso Gakpo lo United guarda in Italia: occhi su Zaniolo

Come detto, lo United ha perso il grande obiettivo Gakpo, che ha firmato per il Liverpool. I red devils, però, sembrano aver già individuato la giusta alternativa.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, classe 1999 di proprietà della Roma. Il talento giallorosso vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno 2024, e per il momento il discorso legato al rinnovo non decolla. Proprio per questo motivo, lo United potrebbe seriamente fiondarsi sul numero 22 in estate, ad un anno esatto dalla scadenza, costringendo la Roma a non poter chiedere cifre folli vista la scadenza a breve. Per quanto riguarda gennaio è difficile pensare ad una sua partenza, in quanto la Roma non ha nessuna intenzione di privarsene e, per questo motivo, ogni discorso sarà rimandato a giugno. Sul calciatore azzurro c’è anche il forte interesse di Juventus e Milan, ma competere con un club inglese, sopratutto per ciò che riguarda l’ingaggio, rischia di essere un impresa quasi impossibile. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, e per Zaniolo potrebbero aprirsi le porte della Premier League.