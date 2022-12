La Juventus pronta a prenderlo a zero: Allegri può sorridere

Il calciomercato è pronto a partire, e le società valutano possibili innesti per rinforzare la propria rosa.

Il calciomercato è pronto ad aprire i battenti con la sua sessione invernale. Molti club, però, stanno già pensando al mercato del futuro, in vista della prossima stagione.

Una delle società più attive sia per il presente che per il futuro è la Juventus, che vuole cercare di regalare a mister Allegri qualche pedina importante, in modo da provare a centrare gli obiettivi prefissato ad inizio stagione. Come detto, però, la vecchia signora è molto attiva anche per quanto riguarda l’estate, e sta cercando giocatori in grado di potenziare lo scacchiere tattico del tecnico livornese. Proprio per quanto riguarda il futuro, uno dei principali obiettivi sembra essere già stato individuato.

La Juve programma il futuro: piace Lemar

Il calciatore che i bianconeri stanno monitorando attentamente è quello di Thomas Lemar, trequartista francese classe 1995 dell’Atletico Madrid. Il ragazzo, che in questa stagione ha collezionato dodici presenze tra campionato e coppe, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno, rendendolo libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero a partire da febbraio. Questa situazione intriga e non poco il club bianconero, pronto a prenderlo a zero la prossima estate. Difficile pensare ad un suo approdo in Italia già a gennaio, ma è comunque un ipotesi che va tenuta in considerazione, visto che i colchoneros potrebbero cederlo a basso prezzo vista la scadenza a breve. Il mercato del futuro è già entrato nel vivo, con la Juventus che a breve potrebbe piazzare il primo colpo. Il futuro di Lemar potrebbe essere in Serie A, con la vecchia signora pronta ad accoglierlo a braccia aperte.