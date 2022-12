La Juve piomba sul Campione del Mondo: scambio in Premier

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a profili di assoluto valore: scambio possibile in Premier League

Il club bianconero è ancora al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Una seconda parte di stagione da assoluti protagonisti dopo un inizio non troppo esaltante. In questo modo la Juventus è pronta a mettere a segno affari di assoluto valore con uno scambio possibili in Premier League.

La Juventus vuole dimostrare ancora di essere ancora al top nonostante qualche stagione di delusione totale. Ora la vera e propria rivoluzione in casa bianconera con le dimissioni dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli e dell’ex vice-presidente Pavel Nedved. Suggestive idee di calciomercato in ottica futura per riuscire a puntellare la rosa bianconera per tornare alla ribalta anche in Champions League. Scambio possibile in Premier League con il portiere Campione del Mondo, Emiliano Martinez, pronto a fare il salto di qualità della sua carriera.

Juventus, Emiliano Martinez in pole per la porta

Protagonista assoluto al Mondiale in Qatar, l’attuale portiere dell’Aston Villa sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa, tra cui anche la Juventus. Un innesto di assoluto valore con l’addio dell’estremo difensore Wojciech Szczesny con il contratto in scadenza nel giugno 2024.

Emiliano Martinez ha dimostrato di avere una personalità fuori dal comune con interventi prodigiosi anche in finale. Una super parata nei minuti finali contro la Francia è stata decisiva per poi essere miracoloso anche dagli undici metri. Il portiere argentino è finito ormai nel mirino delle big d’Europa per provare così a cambiare aria vestendo la maglia prestigiosa della Juventus. Il club bianconero è sempre al lavoro monitorando profili di assoluto valore, ma al momento il portiere polacco non sarebbe entusiasta della destinazione Aston Villa.