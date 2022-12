Zidane è il favorito: per la Juventus sono guai

Continua a tenere banco in questi giorni la situazione legata al futuro del tecnico Zinedine Zidane, il quale è a caccia di una panchina

Per Lionel Messi e la sua Argentina il Mondiale qatariota sarà memorabile. Un successo che entra di diritto nella storia del calcio, con la ‘Pulce’ che è finalmente riuscita a conquistare il trofeo tanto desiderato per tutta la carriera. Altre Nazionali anche molto importanti, però, si trovano in una situazione completamente diversa.

Si pensi, ad esempio, al Brasile targato Neymar. A dispetto dei pronostici, che vedevano la truppa verdoro come una delle favorite in assoluto per la vittoria finale, la Seleçao si è fermata ai quarti di finale, alzando bandiera bianca di fronte alla Croazia ai calci di rigore. Un’eliminazione a dir poco cocente, che ha spinto Tite a rassegnare le dimissioni e lasciare l’incarico di Commissario Tecnico. E chi prenderà il posto dell’allenatore brasiliano? La Federazione prosegue con calma la ricerca.

Da Ancelotti a Mourinho e Luis Enrique (separatosi dalla Spagna dopo quattro anni): diversi i nomi di prestigio accostati al Brasile in questo ultimo periodo. Ma, stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, il primo nome della lista sarebbe Zinedine Zidane, ancora senza squadra dopo aver detto addio al Real Madrid un anno e mezzo fa. Sembrava che l’ex trequartista fosse destinato a subentrare a Deschamps, però l’ottimo percorso della Francia durante la competizione andata in scena nelle scorse settimane porterà quasi sicuramente ad una conferma dell’attuale guida tecnica.

Juventus, Zidane è la prima scelta di Brasile e PSG per la panchina

E il Brasile vorrebbe approfittarne, tentando di convincere Zidane a sposare la sua causa. Ma dovrà fare i conti con il forte interessamento del Paris Saint Germain. Galtier non ha convinto il presidente Nasser Al-Khelaifi, che sogna di assegnare la panchina parigina proprio al 50enne di Marsiglia.

In tutto ciò, la Juventus rimane sullo sfondo. La posizione di Massimiliano Allegri per adesso è salda, anche se tanto dipenderà da come si concluderà la stagione in corso. La pista è viva dunque, però la concorrenza fa spavento.