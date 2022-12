Ex Inter con lo sconto: Maldini lo prende a giugno

Il Milan si prepara ad una grande sessione estiva di calciomercato: Maldini è pronto a prendersi un ex nerazzurro

Non è un mistero, si sa, che il Milan abbia intenzione di regalare a Pioli i rinforzi giusti già nel mese di gennaio.

Un calciomercato che vedrà sicuramente al centro delle attenzioni della dirigenza rossonera il futuro di Rafael Leao. Il portoghese, se dovesse lasciare Milanello, porterà in dote un tesoretto davvero importante: almeno 100 milioni da reinvestire in buona parte per chi dovrà, invece, approdare in quel di Milanello. Dalla difesa alla mediana che potrebbe invece registrare più di un interesse per Ismael Bennacer. L’algerino ha dimostrato di essere una pedina insostituibile al pari di Tonali nello scacchiere di Stefano Pioli. Ma, se dovesse arrivare una grande offerta, non è escluso che Maldini e Massara possano ascoltare i club interessati. In una situazione di possibile mutamento, il ‘Diavolo’ torna a pensare ad un profilo che già fu vicino alla maglia rossonera e che finì, invece, per scegliere l’Inter nell’estate 2015. Si tratta di Geoffrey Kondogbia, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con l’Atletico Madrid ed ormai finito in disparte tra le scelte di Diego Simeone.

Kondogbia al Milan: c’è la cifra

I ‘Colchoneros’ sono disposti a trattare l’uscita del francese che ha conquistato 15 presenze, con 1 assist in 955’ sul rettangolo verde.

Kondogbia è quindi destinato a partire ed il Milan è pronto a farsi trovare pronto, la prossima estate, per rinforzare il centrocampo che quest’anno ha visto nei soli Bennacer e Tonali i due pilastri difficili da rimpiazzare e che stanno rendendo ad altissimi livelli. Kondogbia, valutato 12-13 milioni dall’Atletico Madrid, può quindi fare ritorno in Serie A dopo aver lasciato a titolo definitivo l’Inter quattro anni fa. La pista che porta alla sponda rossonera del Naviglio può realmente concretizzarsi in estate.