Altro che Juve, Maldini non molla: 70 milioni per la stella

L’indiscrezione fa sognare i tifosi del Milan in vista del calciomercato estivo: dalla Spagna sicuri, Maldini ci proverà

La sfida dell’Arechi contro la Salernitana sullo sfondo. Ma, intanto, il Milan pensa a quelle che saranno le operazioni di calciomercato atte a rinforzare la rosa di Pioli già nel mese di gennaio.

Se il campo vede un ritardo importante dal Napoli capolista, in ottica mercato la società di via Aldo Rossi intende muoversi con anticipo sulla concorrenza. Dal possibile approdo di un rinforzo di peso sulla corsia destra d’attacco al vice Maignan, il cui rientro dopo l’infortunio è slittato di un altro mese. Attenzione alta anche in vista di giugno. Sì, perchè Paolo Maldini è intenzionato a portare un grande nome in quel di Milanello per la gioia dell’allenatore emiliano. Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, infatti, i rossoneri sarebbero in primissima fila per Sergej Milinkovic-Savic, al pari di top club europei come PSG, Real Madrid e Manchester United. La particolare situazione legata all’eventuale rinnovo tra il centrocampista e la Lazio impone alle big interessate di provarci: il serbo, 27 anni, tra un anno e mezzo si svincolerà firmando a parametro zero per una grande squadra.

Milinkovic-Savic al Milan: missione possibile

I discorsi per il rinnovo vanno avanti da tempo anche se il ds Tare non è ancora riuscito a trovare un accordo che possa blindare il talentuoso centrocampista.

Ecco perchè l’ipotesi addio pare decisamente probabile a giugno. La Juventus ci ha pensato con forza, adesso è il Milan al pari dei top club europei a sognare il gigante per il quale Lotito ha ammesso di aver rifiutato, in passato, anche 140 milioni di euro. Situazione dunque in via di definizione, con i primi mesi del 2023 che saranno decisivi per capire dove giocherà l’anno prossimo Milinkovic-Savic. Il serbo, fino a questo momento, ha collezionato 25 presenze con la Lazio, con 6 gol e ben 8 assist vincenti per la gioia di mister Sarri.