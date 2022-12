Big in Serie A, il Milan ci riprova: scambio con Saelemaekers

Il Milan si prepara ad un gennaio da protagonista: colpo da sogno grazie a Saelemaekers, ecco lo scambio in Serie A

L’Intenzione del Milan è chiara: torna a vincere e sperare di accorciare subito le distanze dal Napoli, lontano ben 8 punti dalla squadra di Stefano Pioli.

E, al di là del match contro la Salernitana, il ‘Diavolo’ è già focalizzato su quelli che potrebbero essere i colpi da regalare all’allenatore emiliano già nelle prime settimane del 2023. E oltre alle entrate, Maldini e Massara lavoreranno pure alle uscite di chi, fino a questo momento, ha convinto solo in parte lo staff dei campioni d’Italia. Ed il nome giusto può essere quello di Alexis Saelemaekers, ala belga pronta a rientrare a pieno regime dopo un lungo infortunio. Il 23enne ex Anderlecht, sotto contratto fino al giugno 2026, viene considerato la pedina ideale per arrivare ad un grande colpo, già abbondantemente accostato al ‘Diavolo’ negli ultimi mesi. Quel Luis Alberto che, ormai da tempo, ha perso feeling con Sarri e l’ambiente biancoceleste e potrebbe lasciare la Lazio nel 2023.

Milan-Luis Alberto: il piano di Maldini

Lo spagnolo piace tanto al Milan che sulla trequarti vive una situazione controversa. De Ketelaere non solo non ha ingranato ma ha mostrato un’involuzione preoccupante, Brahim Diaz invece potrebbe non essere riscattato per 22 milioni dal Real Madrid.

Ed il nome di Luis Alberto torna di moda per il ‘Diavolo’ che ci proverà già a gennaio, con uno scambio proprio con Saelemaekers da provare ad imbastire. La posizione di Claudio Lotito, presidente della Lazio, è però chiara ed irremovibile. Luis Alberto partirà ma solo per cash, visto che il contratto con la società capitolina è ancora lungo: scadrà nel 2025. Almeno 20-25 milioni, dunque, la richiesta della società biancoceleste: il Milan, in tal senso, se dovesse fallire l’assalto a gennaio ci riproverà con ogni probabilità anche la prossima estate.