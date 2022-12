Mourinho-Portogallo, l’annuncio in diretta: “Ha già deciso”

Arriva l’annuncio in diretta a Play TV in merito al possibile incarico di Mourinho come c.t. del Portogallo

Terminato il Mondiale in Qatar, è tempo di rifondazione per molte nazionali. Alcuni allenatori hanno già lasciato il loro incarico, da Tite che ha salutato il Brasile, a Luis Enrique la Spagna.

Altri potrebbero annunciare la fine del loro ciclo. Anche Fernando Santos ha lasciato il ruolo di c.t. del Portogallo e adesso la Federazione portoghese è a caccia di un grande nome per sostituirlo. Inevitabilmente il pensiero ricade su José Mourinho, portoghese doc che, però, non ha ancora mai allenato la nazionale. Nelle ultime settimane si era ipotizzato anche un doppio possibile incarico per lo Special One, con la Roma e col Portogallo. Questa idea, però, va in contrasto con la volontà di Mourinho che intende dedicarsi esclusivamente alla Roma. Una scelta confermata dal giornalista di Record, Bruno Fernandes che è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su Tv Play per chiarire la situazione.

Fernandes su Mourinho: “Vuole vincere con la Roma”. E su Ronaldo…

“Sappiamo cosa ha detto Mourinho al presidente della Federcalcio portoghese, ha ringraziato per la proposta, ma ha detto che vuole concentrarsi solo sulla Roma.

Vuole vincere lo scudetto con i giallorossi e sta lavorando per arrivare a questo obiettivo. Mou vuole portare la Roma nei primi 2-3 club italiani, oltre le storiche squadre della Serie A. Se la Roma gli metterà a disposizione giocatori di alta qualità, lotterà per raggiungere un titolo europeo ed italiano oltre la Conference League. Questo è quello che abbiamo saputo dalla Federazione portoghese che ora spinge per promuovere il ct dell’Under 21”.

Bruno Fernandes si è concentrato anche sulla vicenda Cristiano Ronaldo: “Non è lui la vittima in questa vicenda. Non è normale che il capitano del Portogallo si presenti senza un club al suo ultimo Mondiale. Il ct ha avuto gli attributi a lasciarlo in panchina. Ronaldo non è la vittima: il Portogallo lo è. Con Mourinho non ha un rapporto di amicizia, ma di stima reciproca. Ricordo quando Mourinho disse che il più forte calciatore che ha visto è Ronaldo Nazario non Cristiano Ronaldo.”.