De Ketelaere non convince: la soluzione è lo ‘scambio di Natale’

Il grande colpo estivo del Milan finora non ha ancora reso a dovere. Charles De Ketelaere è ben lontano dal dimostrare il proprio valore e i rossoneri potrebbero anche correre ai ripari

Stefano Pioli è impegnato in campo sul lavoro di squadra per portare il Milan nelle migliori condizioni possibili alla ripartenza del campionato. I rossoneri sono in ritardo rispetto al Napoli capolista ed hanno bisogno dell’apporto di tutti per provare a difendere lo scudetto vinto lo scorso anno.

Servirà qualcosa in più soprattutto da chi come Charles De Ketelaere non è ancora riuscito a dare il proprio contributo alla causa. Pagato circa 35 milioni di euro complessivi, il giovanissimo belga sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti estiva, ma il processo di crescita ed adattamento al calcio italiano procede estremamente a rilento. Tredici presenze in Serie A più cinque di Champions con in totale semplicemente un assist in campionato, rappresentano lo score che ha messo insieme finora il classe 2001 nato a Brugge e che anche con la nazionale non è riuscito a dire la sua, giocando solamente un quarto d’ora. Dal punto di vista dell’attitudine De Ketelaere ancora non convince, fermo restando le qualità tecniche alla base e che il Milan spera di vedere presto espresso.

Calciomercato Milan, Luis Alberto cerca soluzione: idea di scambio

È chiaro però come un rendimento tanto negativo da parte di un investimento così importante inizi a preoccupare dalle parti di Milanello. La trequarti è quindi ancora a caccia di un padrone vero, al netto della buona ripresa mostrata invece da Brahim Diaz.

Chiaro come il club meneghino abbia tutta l’intenzione di proteggere il proprio investimento, anche se servirà una scossa per non perdere il treno scudetto da chi precede in classifica. Il mercato di gennaio potrebbe dare spunti interessanti proprio dalla Serie A, con la Lazio che ha da risolvere la solta grana Luis Alberto. Mai troppo dentro il gioco di Sarri, il ‘mago’ spagnolo è stato spesso accostato ad un possibile addio con annesso ritorno in patria.

Non è però da escludere che in caso di cambio di maglia qualche chance possa arrivare anche dall’Italia. L’idea stuzzicante potrebbe essere proprio uno ‘scambio di Natale’ col Milan che in quella zona avrebbe bisogno di esperienza. Un calciatore fatto e finito come lo spagnolo sarebbe preferibile, per di più motivato a rilanciarsi. L’idea potrebbe essere un semplice scambio di prestiti con uno tra Adli, Messias o Saelemakers che per motivi diversi non sono comunque centrali. Il giovane francese ha bisogno di giocare, il belga è stato spesso infortunato e il brasiliano è incostante, ma soprattutto i due esterni per caratteristiche potrebbero dare una mano a Sarri.