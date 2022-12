Intreccio bollenti Luis Enrique-Zidane: Juventus, la scelta è già stata fatta

Dopo il Mondiale in Qatar lo scacchiere delle panchine europee rischia di vedere grossi stravolgimenti per il prossimo anno

Il calcio italiano è probabilmente uno tra i più difficili per quanto riguarda gli allenatori, che si trovano a dover gestire una competizione complicata, in cui tra l’altro a livello economico non si naviga in buone acque.

Dopo il Qatar sono cambiati i destini per alcuni allenatori, uno su tutti sicuramente è Luis Enrique, reduce da una brutta eliminazione occorsa contro il Marocco. Chi invece è senza panchina da un pezzo è Zinedine Zidane, in attesa che gli si presenti davanti una buona occasione per il futuro. Occasione che potrebbe arrivare nel prossimo anno.

PSG e Atletico, intreccio bollente

Avere due tecnici del calibro di Luis Enrique e Zinedine Zidane liberi e senza panchina all’orizzonte non capita tutti i giorni.

Ecco allora che dalla Spagna cominciano ad arrivare alcune indiscrezioni sul futuro di Simeone, che viene visto sempre più ai ferri corti con i colchoneros e che, se non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions, potrebbe finire esonerato. In Francia invece c’è il PSG, che per quanto sia saldamente al comando della Ligue 1, non si risparmierà dal metter in allarme Galtier in caso di eliminazione dalla Champions.

Ecco che Zidane e Luis Enrique, in tal caso, potrebbero dare inizio a una girandola di nomi per le panchine dei due club. Questo, per forza di cosa, escluderebbe i due dalla corsa per la panchina della Juventus, che a oggi ha sì confermato la fiducia ad Allegri, ma non si è espressa più di tanto in merito agli obiettivi stagionali. L’anno che verrà regalerà parecchie sorprese non solo per quanto riguarda il calciomercato dei calciatori, ma anche in panchina ci sarà da divertirsi.