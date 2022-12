Scippo Gattuso in Serie A: il Milan se la ride

Il tecnico del Valencia aspetta di poter ufficializzare la cessione del centrocampista e fiondarsi sul sostituto in uscita dalla Lazio

Gennaro Gattuso ha voglia di macinare punti importanti alla ripresa del campionato nel tentativo di riacciuffare le teste di serie de La Liga entro la fine della stagione, consolidando la presenza del Valencia in Europa. La dirigenza, sempre al suo fianco, potrebbe dunque garantirgli qualche sorpresa natalizia fronte calciomercato. Sia in uscita che in entrata.

Anzitutto, il giovane centrocampista statunitense Yunus Musah – protagonista con la maglia della Nazionale al Mondiale in Qatar – sarebbe stato adocchiato dal Milan per far fronte alle esigenze di Stefano Pioli. Nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa per la cessione a titolo definitivo, tra le file del club spagnolo si libererebbe un posto di assoluta importanza per Gattuso che, senza troppi temporeggiamenti, potrebbe fiondarsi a colpo sicuro sul cartellino dello spagnolo Luis Alberto in uscita dalla Lazio.

Calciomercato, il Valencia supera il Siviglia per Luis Alberto

Il Siviglia aveva palesato il proprio interesse per il centrocampista nel corso delle utile settimane ma la troppa attesa inizia a stancare Luis Alberto che a qualunque costo vorrebbe fare ritorno in Spagna dopo 7 anni dall’ultima volta.

Così il Valencia potrebbe superare la concorrenza e staccare il pass prioritario per il suo cartellino già a gennaio, con l’aiuto del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e del tecnico Maurizio Sarri. Il valore è attestato intorno ai 20 milioni di euro per la volontà di monetizzare il più possibile ma non si esclude che il presidente possa fare sconti a club internazionali pur di allontanare la minaccia delle rivali nostrane, come l’Inter.