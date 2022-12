Difesa insuperabile, la Juve vince ancora: 1-0 contro il Rijeka

Alle 14 di oggi è andata in scena l’amichevole tra Juventus e Rijeka allo Juventus Stadium di Torino. La squadra di Allegri esce ancora con la porta inviolata

Arriva un’altra vittoria per la Juventus in questa sosta grazie alla rete di Kean nel secondo tempo. Bene la difesa che non subisce gol e continua a confermarsi la retroguardia più solida anche nei test amichevoli.

Si sono visti in campo i “reduci” dal Mondiale in Qatar come Szczesny, Kostic, McKennie e Milik, ma la partita è iniziata subito con tre occasioni per gli ospiti. Il Rijeka infatti ha avuto per ben tre volte la possibilità di portarsi in vantaggio, sventato solo dall’intervento del portiere polacco e da due salvataggi di Locatelli. Gli spalti vuoti non danno certo una carica giusta ai giocatori, infatti Kean si divora due occasioni nell’arco di 10 minuti tra il 23′ e il 32′.

Juventus-Rijeka 1-0: tabellino

Nel secondo tempo Allegri inserisce tanti giovani, come Nonge, Mbangula, Barrenechea e Iling Junior, fresco di firma con la prima squadra.

I ritmi non sono forsennati, rimane sempre un test amichevole, ma al 73′ Moise Kean riesca a sbloccare il match grazie a una fasi di impostazione piuttosto confusa da parte del Rijeka. Aké serve bene l’attaccante che a seguito di una iniziale parata del portiere ospite, sfrutta una carambola infilando la rete dell’1-0. La partita non ha molto altro da dire, se non la buona notizia di aver mantenuto ancora la porta inviolata da parte della difesa juventina.

JUVENTUS-RIJEKA 1-0

Kean 73′