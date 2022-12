La Juve pensa al colpaccio: Allegri lo sogna da sempre

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società già in movimento per cercare calciatori in grado di migliorare la propria rosa.

Il calciomercato invernale è pronto ad aprire i battenti, con le società già in movimento per cercare di potenziare ulteriormente la propria rosa.

Tra i club più attivi troviamo Juventus e Manchester United, che vogliono regalare rinforzi ai rispettivi allenatori per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Il Manchester United, stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, vorrebbe provare a portare a Old Trafford Mohammed Kudus, attaccante ghanese classe 2000 dell’Ajax. I red devils, starebbero pensando di mettere sul piatto del club olandese circa 52 milioni di euro pur di portarlo subito in Inghilterra. La Juventus, invece, ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo, e tutte le strade sembrano portare proprio a Manchester.

La Juve pronta a bussare allo United: si pensa a Casemiro

Come detto, lo United, sembra pronta a sborsare una cifra molto importante per assicurarsi il classe 2000 dell’Ajax mentre, la Juventus, potrebbe a breve bussare proprio alla porta dei red devils.

Il calciatore che la vecchia signora avrebbe individuato per rinforzare il centrocampo è Casemiro, classe 1992 proprio dello United. Il centrocampista, arrivato dal Real Madrid la scorsa estate per 80 milioni di euro, non ha convinto pienamente il tecnico Ten Hag, che potrebbe pensare di privarsene in questo mercato. L’idea del club bianconero è quella di proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni, per cercare di convincere gli inglesi a lasciarlo partire. Non sarà una trattativa semplice ma, in caso di apertura da parte dello United, la Juventus un tentativo sembra intenzionata a farlo. Dopo soli sei mesi, l’avventura di Casemiro in Inghilterra potrebbe essere giunta ai titoli di coda.