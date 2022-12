Tutto facile per la Roma, a segno anche Zaniolo: 3-0 al Waalwijk

Oltre ad altre italiane anche la Roma oggi era impegnata in un importante test amichevole. Sul 3-0 gli olandesi del Waalwijk colpiscono la traversa

I giallorossi guidati da Mourinho erano al terzo test in terra portoghese per l’ultima amichevole nella penisola iberica. Vittima di un convincente 3-0 è stata la squadra che milita nella decima posizione dell’Eredivisie: il Waalwijk.

Ci mette poco la Roma a passare in vantaggio, perché bastano 3 minuti a Tammy Abraham per concludere in rete un bello scambio al limite dell’area con El Shaarawy. L’attaccante inglese ha beneficiato di un fortunato rimpallo dopo aver battuto con il piede destro. La Roma si rende pericolosa più volte con i suoi attaccanti, ma il Waalwijk rischia di pareggiare con Jozefzoon che a seguito di una scucchiaiata manda il pallone alto sopra la traversa. Al 19′ tocca a El Shaarawy apporre il sigillo sul tabellino del match. I giallorossi rubano palla sfruttando l’errore della difesa avversaria, quando Zaniolo imbecca bene al centro dell’area di rigore proprio il faraone, che non deve far altro che spingere in rete.

Roma-Waalwijk 3-0: il tabellino

Il secondo tempo riparte sulla stessa falsariga del primo con una Roma che si rende più volte pericolosa. Entra in campo anche Karsdorp, al centro di polemiche ormai note.

Passano 3 minuti dal fischio iniziale e Nicolò Zaniolo cala il tris per i giallorossi, a seguito di un recupero di Tammy Abraham al limite dell’area che imbecca bene il 22 della Roma: 3-0. La Roma ha tantissime occasioni, soprattutto sulle palle perse dagli olandesi, che sembrano aver perso totalmente la concentrazione. Al 75′, un po’ inaspettatamente, il Waalwijk ha l’occasione di pareggiare con un calcio di rigore, ma Seutjens spara la palla sulla traversa dopo aver spiazzato Rui Patricio. La gara termina con un convincente 3-0.

ROMA-WAALWIJK 3-0

Abraham 3′, El Shaarawy 19′, Zaniolo 48′