Hakimi all’Inter: “Ausilio fa trattative intelligenti”

Il Mondiale ha regalato tante sorprese e ha confermato invece molte stelle già note al panorama calcistico. Da Lautaro ad Hakimi…

Indubbiamente il torneo in Qatar ha deluso tante nazionali e tanti tifosi in giro per il Mondo, maggiormente in Spagna, Belgio, Germania e Portogallo.

Tuttavia, a parte la grande vittoria del trofeo da parte dell’Argentina, è stata una piacevole sorpresa assistere al Mondiale del Marocco guidato da Hakimi e Zyiech, in grado per l’appunto di eliminare squadre blasonate come la Spagna. Nella diretta odierna sono stati affrontati numerosi temi, tra i quali il futuro di molti calciatori di rientro dal Qatar.

Camano: “Sono felice per Hakimi”

Alejandro Camano, agente tra gli altri di Hakimi e Lautaro, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Twitch Tv Play.

Il noto procuratore argentino non ha potuto fare a meno di esprimere la sua gioia per il Mondiale vinto e ha poi parlato di Lautaro e del suo futuroo all’Inter: “Lautaro è molto legato all’Inter, per me è fondamentale dire al popolo nerazzurro che una parte del Mondiale argentino è anche suo, perché ha dato tanta spinta, tanto amore al calciatore”.

Il procuratore di Lautaro ha quindi rassicurato i molti tifosi che ogni anno si vedono “minacciati” da offerte per strappare il Toro all’Inter, poi si è concentrato su Hakimi e sul suo possibile rientro in Italia: “Sono molto conteno per Hakimi, ha svolto un Mondiale stratosferico con un Marocco incredibile. E’ come un figlio per me, è stato molto concentrato sulla sua nazionale, il suo Mondiale è stato meraviglioso. Hakimi-Inter? Non so, Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei, Hakimi ha 3 anni e mezzo di accordo con il PSG, che ha l’obiettivo trionfare in Champions League e vincere il campionato, penso che ora Hakimi giocherà sicuro”.

Tornando sull’Inter, Alejandro Camano, ha poi analizzato la situazione in attacco dei nerazzurri: “Lautaro è un giocatore incredibile con una mentalità fuori norma, con Lukaku ha proposto un calcio meraviglioso e con Dzeko, che è un campione, anche. L’importante per Lautaro è che l’Inter vinca, non possiamo parlare di tante cose che succedono all’interno”