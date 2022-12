Il Milan punta al fantasista: ecco la mossa per battere la concorrenza

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Nikola Vlasic, fantasista in prestito al Torino: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Paolo Maldini è al lavoro per ripartire al meglio nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri, nell’ultima partita prima della sosta per il Mondiale, hanno superato la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie all’autogol viola all’ultimo secondo.

Tre punti arrivati in modo decisamente rocambolesco che hanno però mantenuto gli azzurri a otto lunghezze di distanza dal Napoli capolista di Luciano Spalletti. Finora, in Serie A, il Milan ha collezionato già 3 sconfitte, una di queste contro il Torino di Ivan Juric. I granata, che nell’estate di calciomercato hanno prima deluso per poi chiudere la finestra con una serie di colpi magistrale, hanno superato il Diavolo grazie anche all’ottima prestazione di Nikola Vlasic, fantasista approdato in Italia in prestito dal West Ham. Il giocatore croato, protagonista anche al Mondiale in Qatar, ha un diritto di riscatto sul suo cartellino da parte del Torino di circa 18 milioni di euro, ma occhio anche al possibile inserimento del Milan in vista della prossima estate.

Calciomercato Milan, obiettivo Vlasic: la carta di Maldini

Il Milan, per arrivare a Vlasic, innanzitutto dovrebbe sperare che il Torino non attivi senza condizioni il diritto di riscatto, un’ipotesi abbastanza remota almeno per il momento. I rossoneri, in quest’ottica, potrebbero inserirsi magari con un’offerta che arriverebbe, con una contropartita, ad un valore di circa 20 milioni di euro.

Il Milan infatti sarebbe intenzionato a mettere sul piatto il cartellino di Yacine Adli, centrocampista arrivato dal Bordeaux che non è finora riuscito ad incidere, ed un conguaglio economico che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Resta da vedere quello che sarà il verdetto del West Ham, ma anche la volontà di Vlasic che, con il palcoscenico mondiale, ha attirato diversi potenziali estimatori.