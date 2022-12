Scambio inaspettato con Jorginho: così la Juve lo prende subito

La Juventus apprezza molto il profilo di Jorginho e potrebbe intavolare un’operazione di scambio col Chelsea durante il mercato di gennaio

Da mercoledì 4 gennaio in poi ci si aspetta che la Juventus dia seguito alla striscia di successi consecutivi, accumulata prima della pausa per il Mondiale. Importante ripartire subito mettendo a referto altri tre punti, di conseguenza non va assolutamente sottovalutata la sfida contro la Cremonese guidata da Alvini.

Ne è ben consapevole mister Massiliano Allegri, il quale dovrà essere abile a tenere a debita distanza la squadra dalle voci inerenti alle problematiche giudiziarie della società bianconera. È necessario rimanere uniti e concentrati sugli obiettivi, altrimenti si rischia seriamente di piombare di nuovo nella crisi delle scorse settimane. Se dovesse andare in questo modo, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe dire addio a breve al traguardo Scudetto, considerando l’ampio distacco in classifica dal Napoli capolista. Il tecnico livornese, dal canto suo, si augura di riavere a disposizione Paul Pogba il più in fretta possibile.

L’assenza dell’ex Manchester United ha pesato parecchio: d’altronde il francese avrebbe dovuto rappresentare la svolta della mediana torinese, particolarmente deludente negli ultimi anni. Infatti, la dirigenza continua a riflettere su come potenziare il reparto nelle sedi relative al calciomercato, anche perché Leandro Paredes si sta rivelando un vero e proprio flop e il riscatto dal Paris Saint Germain è tutt’altro che scontato. Un nome che, in tal senso, continua sempre a stuzzicare la fantasia della Juve è quello di Jorginho, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2023 col Chelsea.

Calciomercato, Chelsea su McKennie: la Juventus chiede Jorginho per gennaio

Nel potenziale affare, inoltre, potrebbe entrare in gioco Weston McKennie, poiché pare che lo statunitense interessi in maniera concreta ai ‘Blues’ targati Graham Potter. Nel caso i londinesi si facessero avanti durante la finestra invernale, i bianconeri potrebbero chiedere di intavolare un’operazione di scambio proprio col calciatore italo-brasiliano (anche nel mirino del Barcellona).

In aggiunta pure una richiesta di offerta cash da 15 milioni di euro. Ad oggi si tratta di uno scenario soltanto ipotetico, ma non è da escludere eventualmente che il Chelsea possa decidere di approfondire il discorso, al fine di evitare di perdere Jorginho a parametro zero.