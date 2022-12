Caos Inter, i tifosi asfaltano Suning: “Senza vergogna”

In attesa di sfidare il Napoli, l’Inter deve fare i conti con i duri attacchi alla proprietà Suning: ecco cosa sta succedendo

Mancano esattamente due settimane al ritorno in campo dell’Inter che esordirà nel 2023 nel big match contro il Napoli.

Una sfida nel nuovo anno che dirà tanto delle ambizioni della ‘Beneamata’ che ha chiuso con un ritardo importante dal Napoli e scavalcata anche dalla Juventus reduce da un’importante rimonta. Non c’è pace, però, per il club di Steven Zhang con i tifosi che nelle scorse ore si sono scatenati contro la gestione dell’Inter da parte di Suning. 31 anni compiuti da poche ore e, come viene riportato dai vari quotidiani, l’intenzione ferma di tenersi stretta l’Inter e rilanciare il progetto nerazzurro. Ore calde per il presidente dei meneghini Steven Zhang che, tuttavia, è finito al centro delle critiche dei tifosi. I sostenitori dell’Inter, infatti, sono decisamente insoddisfatti e irritati dalla gestione societaria oltre all’andamento della squadra che, già a 11 punti dal Napoli capolista, deve verosimilmente salutare l’ipotesi di vincere lo scudetto.

Inter, Zhang asfaltato: “Siamo ostaggi”

E, sui social, la rabbia è palpabile: Steven Zhang è considerato tra i maggiori colpevoli del deludente periodo nerazzurro. L’hashtag ‘Suningout’ torna, quindi, prepotentemente di moda.

“Ostaggi di un ragazzo ricco che non accetta di dover lasciare il timone ad altri. I tifosi delle altre squadre ci sfottono e festeggiano questa cosa, ma voi fate finta di non vedere”, scrive un sostenitore amareggiato per la direzione del club lombardo. “Ma sì fa nulla se siamo pieni di debiti e stiamo smantellando tutto l’importante è festeggiare e far casino oleeeee”, la critica di un altro tifoso al festeggiamento del 31esimo compleanno la scorsa notte da parte del presidente dell’Inter. “L’unica ricorrenza da festeggiare relativa a questo soggetto sarà la data della cessione della società”, cinguetta invece un sostenitore che non ne può evidentemente più della gestione dell’Inter da parte di Suning. Ecco i tweet:



