Non vuole tornare, via libera allo scambio con Vlahovic

Dusan Vlahovic è nel mirino delle big europee e la bocciatura potrebbe aprire le porte allo scambio

Dusan Vlahovic è stato uno degli acquisti più costosi della Juventus negli ultimi anni. L’attaccante sebo è reduce da un Mondiale non proprio brillante con due partite disputate e un gol messo a segno.

Gli infortuni poi hanno decisamente contribuito a un rendimento altalenante da parte dell’ex Fiorentina. Tuttavia il suo talento indiscusso può essere messo a disposizione di molte big, soprattutto della Premier League. Dall’Inghilterra si parla di uno scambio proprio con una squadra del Regno Unito e Allegri potrebbe anche sacrificare il ragazzo.

Sancho non rientra, Vlahovic verso Manchester

Jadon Sancho è alle prese con una situazione particolare e poco chiara. Anche ieri il ragazzo di 22 anni non si è presentato agli allenamenti del Manchester United in vista del match con il Burnley in Carabao Cup.

I media inglesi parlano di uno “screzio” con Ten Hag, dovuto probabilmente al fatto che l’allenatore olandese non ha ritenuto Sancho pronto mentalmente per riprendere a giocare. Parole che, probabilmente, hanno risuonato come una bocciatura per l’ala sinistra, così da non rientrare più nei piani dei Red Devils. Ecco che si prefigura una possibilità di scambio con la Juventus per portare Vlahovic a Manchester. L’ultima presenza di Sancho a Manchester (in panchina) risale al 30 ottobre e da lì non è più rientrato. Southgate non ha neanche convocato il ragazzo per i Mondiali in Qatar, contribuendo forse allo scoramento del ventiduenne. Il Manchester potrebbe mettere sul piatto, oltre al cartellino di Sancho, una piccola contropartita economica, in quanto la Juventus di certo non accetterebbe di andare in perdita. E’ quantomeno necessario rientrare della spesa fatta. Il nodo principale tuttavia sarebbe l’ingaggio dell’attaccante originario di Trinidad e Tobago, infatti il suo stipendio annuale si aggira attorno ai 18 milioni di sterline, una cifra inavvicinabile per la Juventus al momento.