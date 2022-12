Sorpasso e colpaccio: il bomber diventa bianconero

Il bomber che ha impressionato tuta l’Europa è pronto a sbarcare in bianconero: sorpasso improvviso e colpaccio in attacco

Sono tanti i talenti della nuova generazione che stanno crescendo all’interno del calcio europeo. Nel Mondiale abbiamo visto sbocciare tanti talenti, ma tanti altri invece li abbiamo potuti ammirare durante la prima parte di stagione, soprattutto in Champions League.

A finire sotto i riflettori è l’attaccante dello Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk, che solo in Champions League ha segnato tre gol in sei partite, oltre ai sette in campionato in dodici partite. Il giovane attaccante è vicino a sbarcare in bianconero.

Calciomercato, Mudryk al Newcastle: atteso il via libera

Il futuro di Mykhaylo Mudryk torna a essere uno degli argomenti principali in vista del calciomercato invernale. Tanti club hanno messo gli occhi su di lui dopo quanto ha fatto vedere con lo Shakhtar Donetsk in Champions League, ma uno solo sembrerebbe pronto a sorpassare tutti.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Footballinsider247.com’, il Newcastle sarebbe pronto a sborsare 50 milioni di sterline per portarlo subito in Premier League. Si attende solo il via libera del PIF, il fondo proprietario del club, e poi si procederà con l’offerta per il colpaccio in attacco.