Doppio assalto dell’Inter, l’annuncio: “Non meno di 35 milioni”

Le parole di Fabrizio Ferrari su ‘TvPlay’ in relazione all’interesse da parte del club nerazzurro per due protagonisti del Mondiale

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it‘, il giornalista Fabrizio Ferrari ha detto la sua in merito a due possibili operazioni di mercato di cui l’Inter potrebbe rendersi protagonista nell’immediato futuro. A breve, infatti, scatterà il gong d’apertura della sessione invernale in concomitanza con la ripresa delle ostilità in campionato.

“Sono stato in Francia di recente e posso confermare che il nome di Azzedine Ounahi è sulla bocca di tutti. Dal Barcellona alle squadre tedesche di prima fascia, finendo sino all’Inter. Si tratta di un giocatore che ha superato ogni barriera nel mondo del calcio. Se lo avessi chiesto prima della disputa del Campionato del Mondo, il suo valore si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Oggi non vale la pena neanche chiamare se non sei disposto a spendere almeno 35 milioni di euro“, ha dichiarato in prima battuta Ferrari.

Calciomercato, da Ounahi a Thuram: le mosse di Inzaghi

Quindi ha speso qualche altra parola su colui che da settimane è tornato a far parlare di sé nell’ambiente nerazzurro. Marcus Thuram, in uscita dal Borussia Monchengladbach la prossima estate, è uno dei centravanti più caldi del momento sul mercato.

“Lo conosco abbastanza bene ma non benissimo. È un giocatore molto forte, ha un bel fisico. In Nazionale viene penalizzato dal sistema di gioco a tre in attacco. Se Inzaghi lo vuole con sé, e da quel che so ci hanno davvero fatto un pensierino, è per farlo giocare come seconda punta. Credo che possa essere questa la motivazione. Diversificherebbe la rosa rispetto alle caratteristiche degli altri attaccanti. Si tratta però di un investimento importante, non penso proprio che te lo regalino“, ha concluso Ferrari.