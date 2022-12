Delusione totale: il Milan lo scarica dopo 6 mesi

Delusione Milan per uno degli acquisti su cui aveva puntato in estate, che però non ha reso come ci si aspettava: scaricato dopo 6 mesi

Il calciomercato invernale sta per aprire i battenti, ma da tempo i club stanno lavorando sottotraccia per cercare i rinforzi giusti per la seconda parte di stagione. Anche il Milan di Pioli avrà bisogno di qualche innesto per cercare di accorciare le distanze e provare a raggiungere il Napoli capolista.

In particolare sembrerebbe essere l’attacco il reparto con maggiore bisogno di forze fresche per il continuo della stagione. Così il Milan, oltre a cercare nuovi innesti per il reparto offensivo, starebbe anche pensando al precoce addio di un attaccante che fino ad ora ha certamente deluso.

Calciomercato Milan, flop Origi: possibile addio a gennaio

Divock Origi è uno dei giocatori arrivati nel calciomercato estivo nel Milan per cercare di rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante arrivato a parametro zero dal Liverpool sicuramente fino ad ora ha deluso, segnando un solo gol in 15 partite giocate.

Così il Milan inizia a ragionare sul suo futuro e secondo ‘Tribalfootball’ starebbe prendendo in considerazione il suo addio a gennaio. Tra le ipotesi ce ne sarebbe anche una più drastica. Ovviamente monetizzare la sua uscita sarebbe l’ideale per i rossoneri, ma nel caso in cui non ci riuscisse potrebbe pensare anche alla rescissione del contratto, visto che l’arrivo a parametro zero non porterebbe a perdite. Una bocciatura pesante dopo soli 6 mesi in rossonero che potrebbe portare all’addio.