Matthaus affonda CR7: “Il peggiore dei mondiali”

Il mondiale è ufficialmente terminato, con l’Argentina che si è laureata campione del mondo.

Il mondiale in Qatar ha ufficialmente chiuso i battenti, con Leo Messi che è riuscito ad alzare l’unico trofeo che gli mancava, la coppa del mondo.

Questi mondiali, però, non sono stati positivi per tutti i calciatori anzi, l’esatto opposto. Una delle delusioni più grandi è Cristiano Ronaldo, che non è riuscito ad incidere con il suo Portogallo. L’ex campione del mondo tedesco, Lothar Matthaus, proprio su CR7, al quotidiano Bild ha dichiarato che “con il suo ego, Ronaldo ha danneggiato la squadra e se stesso. Non c’è dubbio che fosse un grande giocatore e un finalista di alto livello. Ma ora ha danneggiato la sua leggenda Per me è difficile pensare che possa trovare un posto in una squadra, Ronaldo in un certo senso mi fa dispiacere per lui. È il più grande fallimento della coppa del Mondo”.

Matthaus spara a zero su Ronaldo e incorona Messi: “giocatore del millennio”

Come detto, non è stato un grande mondiale per l’ex United, che non è riuscito ad incidere ed è finito al centro di numerose critiche.

Discorso completamento opposto per il rivale di sempre, Leo Messi, che è riuscito a riportare la coppa del mondo in Argentina. Lo stesso Matthaus, al quotidiano Bild, incorona il fantasista del PSG aggiungendo che “Messi è il vincitore assoluto. Se lo merita perché ha dato a me e a tutti i tifosi una grande gioia con le sue qualità e il suo modo di giocare. E lo ha fatto per 17-18 anni. Per me Messi è il giocatore del millennio“. Insomma, non un grande momento per il fuoriclasse portoghese, che cercherà di rispondere sul campo alle critiche che gli sono piovute addosso. La speranza di CR7 è di definire il proprio futuro nel minor tempo possibile.