Nuova proprietà, il primo colpo è dalla Juventus

Il Lione cambia proprietà, passando al fondo americano Eagle Football, guidato da John Textor.

Il Lione ha comunicato il cambio di proprietà. Il club francese passa al fondo americano Eagle Football, guidato da John Textor. La stampa francese, parla di un operazione da circa 800 milioni di euro.

Aulas, presidente del club dal 1987, rimarrà nel club con una quota di minoranza. Nel comunicato, il club francese ha dichiarato che “oggi rappresenta un nuovo inizio per l’Olympique Lyonnais. Dopo quattro mesi di trattative costruttive segnate da un’intesa comune con Jean-Michel Aulas e tutti i nostri partner, siamo orgogliosi di raggiungere questo accordo eccezionale. Sarà una pietra miliare nella storia dello sviluppo del calcio europeo, ma anche internazionale grazie all’accorpamento all’interno della stessa struttura, Eagle Football, dei nostri interessi in società calcistiche ricche della loro cultura e della loro esperienza acquisita in decenni: Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo e RWD Molenbeek”. La nuova proprietà vuole farsi trovare subito pronta all’apertura del mercato invernale, e sembra già aver individuato il primo colpo da regalare a mister Blanc.

Il Lione cambia proprietà: ecco il primo regalo a Blanc

Come detto, la nuova proprietà dei francesi non vuole farsi trovare impreparata, e avrebbe già individuato il primo obiettivo per il mercato di riparazione.

Stiamo parlando di Weston McKennie, centrocampista americano classe 1998 di proprietà della Juventus. McKennie si è resto protagonista di una buona prima parte di stagione, disputando 22 partite tra Juventus e mondiali, realizzando tre reti e servendo un assist. Allegri lo ritiene un valido elemento per la propria rosa, ma con un’offerta importante potrebbe lasciare la vecchia signora già nel mercato di gennaio. La nuova proprietà vuole regalare il primo colpo a tecnico e tifosi, e il centrocampista bianconero sembra essere il profilo giusto. Dopo circa un anno e mezzo, la storia tra la Juventus e McKennie potrebbe essere giunta ai titoli di coda.