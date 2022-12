Zidane alla Juve: sogno riacceso dalla Francia

La Juventus da tempo sogna l’arrivo in panchina di Zinedine Zidane e questo sogno potrebbe essere riacceso proprio dalla Francia

Il periodo della Juventus al di fuori del terreno di gioco continua a essere complicato. L’inchiesta Prisma è una pesante spada di Damocle sulla testa della società bianconera, mentre a breve aprirà la nuova sessione di calciomercato estiva e ripartirà il campionato.

Al ritorno in campo la Juventus dovrà cercare di riscattare una prima parte di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, con la posizione di Massimiliano Allegri che in caso di risultati negativi verrà messa nuovamente in discussione. Il sogno per la panchina bianconera continua a essere Zinedine Zidane e dalla Francia arriva un indizio fondamentale.

Zidane alla ricerca di un nuovo club: la Juventus sogna

La Francia è uscita sconfitta dalla finale del Mondiale contro l’Argentina, ma Didier Deschamps sembrerebbe rimanere ben saldo sulla panchina dei ‘Bleus’. Infatti per il tecnico francese potrebbe arrivare presto il rinnovo con la Nazionale, che rappresenterebbe una buona notizia per la Juventus.

Secondo quanto riportato da L’Equipe infatti in rinnovo di Deschamps porterebbe Zinedine Zidane a cercare immediatamente un nuovo club, visto che sfumerebbe la possibilità di allenare la Nazionale. Anche la Juventus potrebbe così tornare a sognare, anche se al momento c’è ancora Massimiliano Allegri in panchina.