Maignan, non solo infortunio: cessione ed erede già scelto

Con i campionati fermi, le società possono iniziare a programmare non solo il mercato invernale, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione.

Proprio per quanto riguarda il prossimo mercato estivo, uno dei club più attivi è senza dubbio il Manchester United, che ha intenzione di rinforzare la propria rosa. Con De Gea sempre più verso l’addio a fine stagione, i red devils sembrano già aver individuato il possibile sostituto. Stiamo parlando di Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese. Convincere i rossoneri a cederlo non sarà facile, e servirà un’offerta davvero irrinunciabile. In caso di addio, però, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata, e avrebbe già individuato il possibile erede.

Possibile addio di Maignan: il Milan piomba su Martinez

Come detto, lo United sembra aver individuato Mike Maignan come obiettivo principale in caso di addio di De Gea. Il Milan, qualora il francese salutasse, avrebbe già in mente il sostituto.

Stiamo ovviamente parlando di Emiliano Martìnez, fresco campione del mondo con l’Argentina e di proprietà dell’Aston Villa. Il classe 1992 si è reso protagonista di un grandissimo mondiale, e per questo strapparlo agli inglesi non sarà facile. I The Villans lo acquistarono dall’Arsenal due anni fa per circa 17 milioni di euro, e sembra difficile credere che lo cedano per cifre inferiori. Il Milan difficilmente si priverà di Maignan, ma un’offerta importante che potrebbe arrivare da Manchester cambierebbe tutto. La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata, e sembra aver scelto il campione del mondo in caso di partenza del francese. Nonostante a breve aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato, le grandi squadre iniziano già a programmare la prossima stagione, con il futuro di Maignan che potrebbe essere in Inghilterra.