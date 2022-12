Monchi fa tremare la Juventus: nel mirino dopo il Mondiale

Monchi potrebbe guardare in casa Juventus per mettere a segno un colpo importante per il Siviglia: nel mirino dopo il Mondiale

Il Mondiale come sempre contribuisce a mettere in evidenza tanti talenti che poi finiscono nel mirino dei club europei. Anche in Qatar molti giocatori sono finiti sotto i riflettori dopo aver disputato un Mondiale importante. La sorpresa numero uno è stato sicuramente il Marocco, arrivato fino in semifinale contro la Francia.

Tra i grandi protagonisti c’è stato il portiere Bonou, parando rigori e trascinando il Marocco. Il portiere del Siviglia inevitabilmente inizia a essere osservato da diversi club. Così Monchi corre ai ripari e guarda in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, Perin può essere l’erede di Bonou al Siviglia

Dal Siviglia potrebbe arrivare l’assalto alla Juventus. Il club spagnolo infatti potrebbe dire addio a Bonou, portiere protagonista con il Marocco nel Mondiale in Qatar, che potrebbe finire nel mirino di diversi club.

Qualora Bonou dovesse lasciare il Siviglia, Monchi avrebbe già individuato l’erede nella Juventus. Questo sarebbe Mattia Perin, secondo portiere bianconero che qualora la Juventus dovesse puntare su uno tra Carnesecchi e Vicario potrebbe partire per trovare maggiore spazio. Dunque il futuro di Perin per riconquistare la Nazionale potrebbe essere a Siviglia.