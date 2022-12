Scambio stellare: Vlahovic e la Juventus ai saluti

Ipotesi di scambio stellare in Premier League: Vlahovic e la Juventus potrebbero essere già arrivati ai saluti. Tutti i dettagli

“La parte sportiva non è toccata. Dispiace non ci sia il presidente, io ero legato e lo sono ancora a livello affettivo a lui. Noi dobbiamo impegnarci di più per portare risultati e farci trovare pronti. La responsabilità è sempre la stessa, noi pensiamo ad allenarci e a vincere”.

“Al resto penserà la società, la Juve andrà avanti dopo 120 anni di storia. Dobbiamo lavorare bene. Oggi è la dimostrazione che per anni abbiamo fatto bene nel settore giovanile, qualche ragazzo bravo c’è. Chiesa? Ha solo un affaticamento ma è normale, quando uno arriva da nove mesi di inattività. Ho preferito non rischiarlo ma per il 27 sarà con la squadra di nuovo. Paul purtroppo non ha fatto allenamento, non so quando o come rientrerà. Altrimenti mettiamo su un teatrino su un giocatore che ancora non ha fatto un metro di corsa. Bonucci ne avrà non per tanto, il 27 ci sarà Cuadrado che sarà a disposizione per la Cremonese. De Sciglio idem, dovremmo essere quasi tutti. Paul speriamo di riaverlo presto”. Così Massimiliano Allegri dopo l’amichevole vinta contro l’Arsenal. La Juve punta la ripresa del campionato, in attesa di Pogba e anche di Dusan Vlahovic. La speranza è quella di mettere definitivamente alle spalle la pubalgia, mentre non si placano i rumors di calciomercato.

Calciomercato Juventus, l’assalto estivo a Dusan Vlahovic

In prima fila per Vlahovic c’è il Manchester United, che è al lavoro per il post CR7. Possibile l’assalto con l’inserimento di Sancho, ma il club bianconero preferirebbe la contropartita Rashford. In ogni caso, l’intenzione della Juve è ancora quella di tenersi stretto il bomber serbo. Staremo a vedere.