Un campione del mondo per la Juve: lo ‘porta’ Paredes

La Juventus potrebbe prendere un campione del mondo come erede di Cuadrado: a sponsorizzarlo è Leandro Paredes

L’Argentina sale sul tetto del mondo e si laurea campione battendo la Francia ai calci di rigore. Ovviamente i giocatori della ‘Seleccion’ con il calciomercato invernale che si sta per aprire finiscono sotto i riflettori e diventano obiettivo di diversi club in tutta Europa.

Anche la Juventus potrebbe guardare con interesse tra le fila dei campioni del mondo per rinforzare la propria fascia difensiva. A sponsorizzare il colpo per i bianconeri potrebbe essere un altro campione del mondo, Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, mirino su Montiel: lo ‘sponsorizza’ Paredes

La Juventus inizia a pensare seriamente al futuro della rosa in vista del calciomercato invernale. Fare grandi investimenti a gennaio sarà difficile, ma si può iniziare a gettare le basi per il futuro.

I bianconeri in particolare dall’ultimo Mondiale potrebbero aver messo nel mirino il difensore argentino Gonzalo Montiel, autore del rigore decisivo nella finale contro la Francia. Montiel è sotto contratto con il Siviglia fino al 2027, ma con il club spagnolo non sarebbe proprio un titolare inamovibile, anche se dopo il Mondiale potrebbero cambiare le cose. Un punto a favore la Juventus potrebbe averlo grazie a Leandro Paredes, che è rappresentato dalla stessa agenzia di Montiel. Certo che strapparlo ora al Siviglia per la Juventus non sarà facile.