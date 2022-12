Deschamps alla Juventus, subito un doppio colpo gratis

La Juventus continua a monitorare la situazione calciomercato: il futuro di Allegri è in bilico, suggestione Didier Deschamps

Una finale da urlo con Didier Deschamps criticato anche per i due cambi prima dell’intervallo, risultati poi decisivi per l’inerzia della partita. Il Ct della Nazionale francese dovrà prendere una decisione riguardante il suo futuro dopo il Mondiale perso in finale soltanto ai calci di rigore contro l’Argentina.

In questo modo il Ct francese potrebbe essere un’idea per il futuro della Juventus: l’allenatore ha già guidato i bianconeri in Serie B vincendo il campionato con una rosa stellare per la cadetteria. Deschamps è stato l’uomo del cambiamento per poi arrivare in massima serie. La Federazione francese dovrà così comunicare le sue scelte con una riunione prevista nei prossimi giorni per decifrare il tutto. Il tecnico francese potrebbe essere l’uomo giusto per guidare la Juventus anche visto il suo passato da calciatore. Massimiliano Allegri è sempre in bilico: saranno decisive le prossime sfide a partire da gennaio 2023 per risalire velocemente in classifica dopo un inizio da dimenticare.

Juventus, suggestione Deschamps: colpo a zero

In questo modo lo stesso Ct francese convincerebbe anche Adrien Rabiot a prolungare la sua permanenza a Torino visto che potrebbe andare via. Protagonista anche al Mondiale, il centrocampista bianconero è stato ad un passo dall’addio in estate per poi pensare alla cessione in vista della prossima stagione.

Successivamente lo stesso Deschamps potrebbe essere uno stimolo in più per provare l’assalto decisivo all’attaccante francese, Marcus Thuram, convocato dal Ct francese per il Mondiale in Qatar. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e si libererebbe a parametro dal Borussia Mönchengladbach. Il suo profilo è stato monitorato a lungo anche dall’Inter, che sembrerebbe in pole al momento. Idee suggestive senza nulla di concreto visto che il selezionatore francese dovrà prendere ancora una decisione per il prosieguo della sua carriera.