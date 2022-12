Choc Lukaku, tradimento all’Inter e scambio con la Juve

La prossima estate si preannuncia molto calda, non solo per le temperature ma anche per il calciomercato di Inter e Juventus

L’Inter e la Juventus sono notoriamente rivali storiche e Romelu Lukaku ha già subito, in un certo senso, varie etichettature poco gradevoli da parte di alcuni tifosi dopo il passaggio dall’Inter al Chelsea.

Il belga non sta vivendo un grande momento e il Mondiale in Qatar ha influito negativamente poiché anche con la nazionale, dopo aver fallito almeno tre chances per rimanere in corsa, ha acceso gli animi di alcuni sostenitori. Una grande responsabilità per l’eliminazione da Qatar 2022 è stata infatti attribuita a Big Rom. In estate i rapporti con i tifosi potrebbero addirittura peggiorare.

Maxi scambio tra Juve e Chelsea, Inter sotto choc

Lukaku è in prestito all’Inter e la sua permanenza a Milano è tutt’altro che certa. Infatti la compagine allenata da Simone Inzaghi dovrà innanzitutto valutare se tenere Big Rom tra le sue fila e poi, eventualmente, trovare l’accordo con il Chelsea, proprietaria del cartellino.

Un affare tutt’altro che semplice. Ecco che i blues sarebbero intenzionati a bussare alle porte di Massimiliano Allegri, qualora non si trovasse l’accordo con l’Inter. Da Londra infatti sembra avanzare l’ipotesi di un’offerta per portare Vlahovic al Chelsea, offrendo come contropartita tecnica proprio Romelu Lukaku. Non è da escludere una contropartita economica da parte dei londinesi, considerando la differenza di valutazione e, soprattutto quella anagrafica, infatti l’attaccante serbo in forza alla Juventus può contare su sette anni di differenza rispetto al belga e garantire più continuità per un progetto a lungo termine. La Juventus ha comunque bisogno di immettere liquidità in cassa e non è escluso che Allegri accetti, seppur con dispiacere, di sacrificare l’ex attaccante della Fiorentina.