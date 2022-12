Juventus senza limiti, che ‘scippo’ al Napoli: “Trattativa ben avviata”

La Juventus deve ripartire dopo il caos per l’inchiesta ‘Prisma’ e punta il mirino sul Napoli: “Trattativa ben avviata”

L’inchiesta ‘Prisma’ che vede la Juventus al centro con diversi capi d’accusa ha sicuramente scosso l’ambiente bianconero e non solo. Soprattutto le dimissioni dell’intero cda hanno provocato lo stupore di tutti. Ora la società bianconera deve ripartire e il prossimo 18 gennaio verrà composto il nuovo cda.

Nel frattempo la Juventus inizia a guardare al futuro mettendo nel mirino uno dei protagonisti del Napoli che sta stupendo tutti in Italia e in Europa. La trattativa per portarlo in bianconero sarebbe già ben avviata.

Giuntoli alla Juventus, Venditti svela: “Sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri”

La Juventus da tempo è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio di Paratici il ruolo è stato ricoperto da Cherubini, ma i bianconeri vorrebbero un profilo più esperto. Da tempo hanno messo gli occhi su Cristiano Giuntoli e ora potrebbe arrivare la svolta.

In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, il giornalista Marco Venditti ha rivelato: ” Dalle notizie che mi giungono sulla possibilità reale e concreta di vedere Cristiano Giuntoli alla Juventus, adesso la trattativa è più che avviata. Nulla di ufficiale, ma a quanto ne so dall’anno prossimo sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Cherubini potrebbe fargli da partner”. Dunque un colpo pazzesco che la Juventus potrebbe fare soffiando il direttore sportivo che ha messo su il Napoli fino ad ora in vetta alla Serie A.