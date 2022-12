Sul tetto del mondo, adesso il ritorno in Serie A: colpo Mondiale del Milan

Sul tetto del mondo con l’Argentina, adesso il possibile ritorno in Serie A: il Milan tenta il colpo Mondiale. Tutti i dettagli

“Siamo campioni del mondo, non so cosa dirvi. Non l’avrei mai immaginato, visualizzando l’immagine di noi con la Coppa in mano. È il massimo. Siamo orgogliosi”.

“Siamo nati per soffrire, ma con ogni situazione siamo diventati più forti, più grandi, oggi è uno dei giorni più felici della mia vita. Questa è la chiave dell’eternità: saremo eterni, l’abbiamo fatto. Che siano orgogliosi. La bandiera argentina è la più alta”. Sono le parole a caldo di uno dei grandi protagonisti del Mondiale albiceleste, l’inesauribile Rodrigo De Paul. Scaloni non ha mai rinunciato alla “spalla” di Messi, il vero polmone dell’Argentina che in finale ha coronato il suo Mondiale. L’ex Udinese può godersi il trionfo più importante dopo mesi travagliati all’Atletico Madrid, dalla presunta rottura col ‘Cholo’ Simeone alle voci di calciomercato. Il centrocampista, infatti, è ancora accostato anche alle big di Serie A.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per De Paul: tutti i dettagli

Il centrocampista argentino è stato più volte accostato alle big di Serie A, dalla Juventus alle due milanesi. Potrebbe tornare all’assalto, soprattutto in caso di sacrificio di Leao, il Milan di Maldini e Massara. La valutazione di De Paul è di circa 35-40 milioni di euro, un eventuale investimento a centrocampo insieme all’arrivo di un esterno d’attacco. Il Milan è alla finestra per il campione del mondo.