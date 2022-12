Mourinho ct del Portogallo si può ancora: le condizioni per il sì

Il futuro di José Mourinho continua a essere uno degli argomenti principali in casa Roma: le condizioni per il sì al Portogallo

Nelle ultime settimane il futuro di José Mourinho fa tremare la Roma. Infatti dopo l’uscita di Fernando Santos dalla panchina del Portogallo il nome preferito dalla Federazione lusitana per il futuro è proprio quello del tecnico della Roma.

Il contratto dello ‘Special One’ con la Roma scadrà nel 2024 e strapparlo alla società giallorossa non sarà certamente facile. L’allenatore portoghese però sembrerebbe dettare le condizioni per il passaggio sulla panchina della Nazionale portoghese.

Calciomercato Roma, Mourinho detta le condizioni per allenare il Portogallo

Il Portogallo è in pressing per portare José Mourinho sulla panchina della Nazionale. Il tecnico portoghese ha un contratto con la Roma fino al 2024, ma attenzione all’ipotesi di un addio precoce. Tra le opzioni ci sarebbe anche quella di un doppio incarico, al momento però difficile.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Mourinho avrebbe dettato le condizioni per dire sì alla Nazionale portoghese: la prima sarebbe quella di aspettare fine stagione per vedere quale sarà la posizione della Roma e se riuscirà a raggiungere la qualificazione alla Champions League. La seconda sarebbe un contratto fino al Mondiale del 2026, poiché l’Europeo del 2024 è troppo vicino e non vorrebbe che influenzasse la sua presenza al Mondiale. Dunque la possibilità che Mourinho alleni il Portogallo non è da escludere.