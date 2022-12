90 milioni a giugno: Marotta show, ne vende cinque

L’Inter ha chiuso il 2022 tra alti e bassi: adesso, in vista della prossima estate, Marotta può incassare ben 90 milioni

La super sfida contro il Napoli si avvicina. Meno di venti giorni e l’Inter scenderà nuovamente in campo, in Serie A, per provare a fermare la capolista attualmente a +8 sul Milan secondo.

I nerazzurri hanno piani ben precisi anche per il futuro, visto che a giugno molto potrebbe cambiare agli ordini di Simone Inzaghi. La rosa della ‘Beneamata’ subirà modifiche sostanziali, tra gennaio e soprattutto giugno. Ed è da questo punto di vista che Beppe Marotta, visto anche un bilancio che necessita di liquidità in entrate da eventuali cessioni. E sono ben cinque i nomi sul taccuino del dirigente nerazzurro che, tra sei mesi, punta ad incassare un tesoretto da quasi 100 milioni. Il primo sulla lista, destinato a cambiare aria, è Denzel Dumfries. Si sa come il terzino olandese sia seguitissimo in Premier League, con Manchester United e Chelsea che rimangono alla finestra e pronte ad accontentare l’Inter con almeno 40 milioni di euro. Attenzione anche a Robin Gosens, già vicino in estate al Bayer Leverkusen e che può tornare di moda per le big di Bundesliga: per 20 milioni, la ‘Beneamata’ acconsentirà alla cessione estiva.

Marotta scatenato: non solo Gosens e Dumfries tra gli addii

Pure Joaquin Correa, pagato quasi 30 milioni tra prestito e riscatto nell’ultimo biennio, è considerato cedibile. E di fronte a 20 milioni, l’addio sarà garantito.

Non rientra più nelle priorità dei nerazzurri viste le prestazioni al di sotto delle aspettative. Altri 10-12 milioni di euro potrebbero, infine, arrivare da due giovani talenti non considerati incedibili dai vertici nerazzurri. Il primo è Sebastiano Esposito, in forza all’Anderlecht in prestito e sotto contratto per altri due anni e mezzo con l’Inter. Anche il centrocampista Giovanni Fabbian, impegnato a titolo temporaneo con la Reggina di Inzaghi, potrebbe presto salutare definitivamente la squadra di Inzaghi. 90 milioni per cinque cessioni: Marotta ha tutta l’intenzione di provarci.