Caso Pogba-Allegri, è bufera: “Non lo vuole neanche sentire”

Paul Pogba prosegue il suo percorso di recupero in vista della sfida tra Cremonese e Juventus: tensione con Allegri, cosa sta succedendo

A sorridere ieri nell’amichevole di lusso tra Arsenal a Juventus sono stati i bianconeri di Massimiliano Allegri. Vittoria per 0 a 2 dei torinesi all’Emirates Stadium, grazie alle due autoreti firmate Xhaka e Holding.

Un antipasto niente male in vista della ripresa della Serie A, in programma il prossimo 4 gennaio. E la speranza del mondo juventino è che possa tornare a disposizione il prima possibile un certo Paul Pogba. Il francese è l’uomo avrebbe dovuto cambiare il volto della mediana del tecnico livornese, ma finora – a causa dell’infortunio al menisco – non ha mai disputato una partita ufficiale. Della situazione relativa all’ex Manchester United ha parlato l’allenatore Carlo Pogliani ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “La Juventus ha basato tutto il centrocampo su Pogba. Se Allegri dice che non ha ancora fatto un metro, vuol dire che da agosto è stato sempre fermo. Allegri, dopo un mese e mezzo, si ritrova a dover gestire i soliti giocatori visto che Pogba, Vlahovic e Chiesa non sono pronti. Ma è chiaro come la situazione che più fa innervosire il tecnico sia quella del francese“.

Rivelazione in diretta su Pogba: “Allegri è molto arrabbiato”

Durante la trasmissione si è espresso sull’argomento in questione anche l’opinionista Luca Zanforlin, dicendo la sua pure su Paredes senza usare mezzi termini: “Avevano puntato molto anche su Paredes, ma fino ad ora si tratta di un fallimento“.

Continua: “Sicuramente non lo riscatteranno. Allegri è inca****o di brutto per Pogba e non ne vuole più sentir parlare. Si vuole disinteressare della questione, per pensare solo ai giocatori che ha a disposizione“.