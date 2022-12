Conte risparmia l’Inter, Maldini trema: c’è lo scambio

Le strade di Tottenham e Milan potrebbero intrecciarsi in sede di calciomercato: spunta il clamoroso scambio estivo

Poco più di due settimane ed il calciomercato tornerà a monopolizzare l’attenzione dei top club di tutta Europa. In Serie A il Milan dovrà fare i conti con diverse questioni spinose, una su tutte il mancato rinnovo di Leao in scadenza nel 2024.

Il gioiello portoghese potrebbe quindi essere sacrificato a giugno per evitare di perderlo, poi, tra un anno e mezzo. Ma le minacce che le prossime sessioni di mercato potrebbero riservare al ‘Diavolo’ rischiano di essere molteplici, visto l’eccellente rendimento di alcuni dei gioielli plasmati da Stefano Pioli. Ed è in questo ambito che il Tottenham, per scelta del suo tecnico Antonio Conte, potrebbe bussare alla porta della società di via Aldo Rossi. Non è un mistero che l’allenatore leccese abbia in mente l’arrivo in estate di un grande difensore, giovane e di talento, che possa rappresentare un investimento tanto nell’immediato quanto nel futuro per la retroguardia della squadra inglese. Conte ha pensato a lungo a Bastoni ma le resistenze dell’Inter, che rischia già di perdere a zero sia Skriniar che de Vrij tra sei mesi, sembrerebbero aver dirottato le attenzioni dell’ex Ct in casa rossonera. Ed il nome caldo, adesso, può diventare quello di Pierre Kalulu. Insostituibile nella difesa dei campioni d’Italia al pari di Tomori, il francese ha registrato una crescita straordinaria ponendo nel dimenticatoio addirittura una colonna come Kjaer.

Kalulu al Tottenham: scambio col ritorno di fiamma

Ecco perché il Milan lo considera quasi insostituibile: l’offerta di Conte, però, può davvero mettere in difficoltà Maldini.

L’ex Lione, arrivato quasi a zero in rossonero, viene valutato non meno di 50 milioni di euro dalla società meneghina che gli ha recentemente rinnovato il contratto fino all’estate 2027. Conte, per far breccia nelle resistenze della dirigenza milanista, metterebbe sul piatto il cartellino di Japhet Tanganga, centrale inglese per il quale il Milan ha già aperto discorsi e contatti con Fabio Paratici nei mesi scorsi. Adesso, la situazione potrebbe tornare di moda ma con Kalulu al centro della possibile trattativa. Tanganga, classe ’99, quest’anno ha registrato una sola presenza con gli ‘Spurs’ in Champions League. Maldini potrebbe essere tentato ma Kalulu difficilmente partirà a determinate condizioni.