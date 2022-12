Il mondo dello sport piange Sinisa Mihajlovic: tanti i messaggi d’affetto

Nella giornata di oggi, all’età di 53 anni, è venuto a mancare Sinisa Mihajlovic, dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

Giornata tristissima per il mondo dello sport, che nella giornata di oggi ha dovuto salutare Sinisa Mihajlovic, morto a 53 anni a causa di una brutta malattia.

Moltissimi messaggi d’affetto sono arrivati e ancora stanno arrivando da parte di tutti, sia di ex compagni che non. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’evento della cerimonia di apertura della prima edizione del Trofeo Coni Invernale che si disputerà in Trentino, lo ha voluto ricordare dichiarando “grande persona, ciao Sinisa ci siamo voluti bene ma non sono di certo il solo. A nome del comitato olimpico, un abbraccio e grazie di tutto”. Anche il tecnico della nazionale Roberto Mancini, lo ha voluto ricordare con un comunicato “questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori. Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all’ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c’è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando ha preso strade diverse”.

Mihajlovic non ce l’ha fatta: tantissimi i messaggi d’affetto

Anche Francesco Totti, tramite i propri profili social ha voluto ricordare l’amico “ciao amico mio, mi mancherai”.

Sempre tramite i social, anche Silvio Berlusconi ha voluto ricordare Sinisa “Sinisa Mihajlović è stato un grande calciatore e un allenatore di grande capacità, serietà e talento. Impegnandosi col mio Milan, prima ancora che un professionista esemplare, si è fatto apprezzare e ammirare come uomo. È stato poi assalito da una malattia spietata ma lui ha sempre lavorato, ha sempre sorriso e sempre manifestato una grande voglia di vivere. Davvero un uomo, un professionista raro, ci mancherà, mancherà a tutti. A sua moglie, i suoi figli e a tutti suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso”. Anche Christian Vieri, con po post sui propri social, ha voluto ricordare l’ex compagno di squadra “oggi è difficile trovare le parole. Riposa in pace grande guerriero”

“La As Roma piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si unisce al dolore dei familiari. Ciao Sinisa”. Questa la nota della Roma sui propri social. Arrivano anche le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito “La S.S. Lazio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita. Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha fiaccato lo spirito e la tempra. Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia della Lazio, non solo per essere stato Campione d’Italia, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita. Lo ricorderemo come merita, con l’abbraccio infinito della sua squadra e della sua gente. Alla famiglia le nostre commosse condoglianze”.