Dal rinnovo all’addio: la scelta della Roma per Zaniolo

Il futuro è tutto da scrivere: Nicolò Zaniolo, tra l’addio alla Roma ai discorsi legati al rinnovo. E la Juve resta in primo piano

In attesa di scendere in campo per il ritorno in Serie A il 4 gennaio, contro il Bologna, la Roma deve affrontare una questione spinosa: il futuro di Nicolò Zaniolo, in scadenza tra un anno e mezzo.

Al momento non sono previsti incontri per il rinnovo, una situazione messa in ghiaccio e che non vede sbocchi imminenti, in un senso o nell’altro. Un discorso da affrontare più avanti, a bocce ferme: intanto, però, nessuna big si è fatta avanti concretamente per il gioiello della Roma che dunque intende tenerselo stretto, per il momento. Il possibile prolungamento del fantasista di Josè Mourinho, però, avrà basi ben definite: non i 4 milioni richiesti dal giocatore da qualche settimana a questa parte ma a cifre più congrue all’attuale monte ingaggi della rosa giallorossa. E alla finestra, in vista di giugno, restano vive comunque diverse possibilità: dalle sirene già ventilate nei mesi scorsi dalla Premier League fino a, soprattutto, la Juventus.

Futuro Zaniolo: il rinnovo non è vicino

Il club bianconero vive un momento delicato e per l’estate 2023 la rivoluzione potrebbe passare proprio da nomi di spicco. Quello di Zaniolo su tutti.

L’eventuale rinnovo del contratto, infatti, non esclude comunque il possibile addio a giugno del 23enne di Massa. Zaniolo, dunque, vivrà mesi di campo in attesa di conoscere se e quando firmerà il rinnovo con la Roma: oltre il 2024, data che attualmente lega il classe 1999 alla società capitolina. In questa stagione, al netto degli infortuni, Zaniolo ha collezionato 14 presenze con 2 reti e 3 assist vincenti.